В Ленинском районе Самары меценаты облагородили фасады 13 зданий
Подготовка предложений по облагораживанию территорий в границах гостевых маршрутов, ремонту и реконструкции фасадов исторических зданий и строений, оформлению улиц, скверов и площадей, работа с собственниками по приведению наружной рекламы к единым стандартам и прочее.
Кроме того, в прошлом году город передал в районы дополнительные полномочия, в числе которых функции муниципального земельного контроля, оформления жилых помещений в нежилые и, наоборот, приемка помещений в эксплуатацию. Всем этим занимаются сотрудники отдела архитектуры администрации Ленинского района.
Кроме того, в прошлом году город передал в районы дополнительные полномочия, в числе которых функции муниципального земельного контроля, оформления жилых помещений в нежилые и, наоборот, приемка помещений в эксплуатацию. Всем этим занимаются сотрудники отдела архитектуры администрации Ленинского района.
Как рассказали сами специалисты, в рамках подготовки к ЧМ- 2018 в прошлом году был проделан значительный объем работы: проведена инвентаризация зданий, проанализировано техническое состояние фасадов, на каждый объект составлена дефектная ведомость и определен перечень необходимых работ. Установлено, что 61 здание, представляющее историческую ценность, нуждается в ремонте. С помощью меценатов приведено в порядок 13 фасадов. Отделом архитектуры Ленинского района также разработаны эскизные проекты заборов, остановочных павильонов, малых архитектурных форм.
В настоящее время ведется интенсивная работа по объектам культурного наследия. Также необходимо рассчитать для благоустройства территорий количество фальшфасадов. В районе строящегося гостиничного комплекса «Лот- те-Плаза» проведена большая работа по ветхому жилому фонду. Совместно с отделом потребительского рынка, услуг и защиты прав населения, а также городским комитетом по наружной рекламе и управлением главного архитектора Самары продолжится работа с собственниками и арендаторами объектов по приведению фасадов, рекламных конструкций и вывесок в соответствие с требованиями к наружной рекламе.
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