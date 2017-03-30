В Ленинском районе Самары меценаты облагородили фасады 13 зданий

Как рассказали сами специалисты, в рамках подготовки к ЧМ- 2018 в прошлом году был проделан значительный объем работы: проведена инвентаризация зданий, проанализировано техническое состояние фасадов, на каждый объект составлена дефектная ведомость и определен перечень необходимых работ. Установлено, что 61 здание, представляющее историческую ценность, нуждается в ремонте. С помощью меценатов приведено в порядок 13 фасадов. Отделом архитектуры Ленинского района также разработаны эскизные проекты заборов, остановочных павильонов, малых архитектурных форм.

В настоящее время ведется интенсивная работа по объектам культурного наследия. Также необходимо рассчитать для благоустройства территорий количество фальшфасадов. В районе строящегося гостиничного комплекса «Лот- те-Плаза» проведена большая работа по ветхому жилому фонду. Совместно с отделом потребительского рынка, услуг и защиты прав населения, а также городским комитетом по наружной рекламе и управлением главного архитектора Самары продолжится работа с собственниками и арендаторами объектов по приведению фасадов, рекламных конструкций и вывесок в соответствие с требованиями к наружной рекламе.

Кроме того, в прошлом году город передал в районы дополнительные полномочия, в числе которых функции муниципального земельного контроля, оформления жилых помещений в нежилые и, наоборот, приемка помещений в эксплуатацию. Всем этим занимаются сотрудники отдела архитектуры администрации Ленинского района.