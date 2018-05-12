В Курумоче установили тактильные мнемосхемы для маломобильных пассажиров

Одна из них находится на привокзальной площади, около входа в пассажирский терминал.



Тактильная мнемосхема помогает сориентироваться слабовидящим пассажирам в планировке этажей и найти основные сервисы: стойки регистрации, лифты, санузлы, медпункт, зоны выдачи багажа, кафе, упаковку багажа. На схеме также обозначены оптимальные пути движения по терминалу, все выходы и возможные препятствия.



Вторая тактильная мнемосхема расположена в зоне прилета, перед выходом из аэровокзала. Она информирует пассажиров о парковке для инвалидов, пешеходных переходах, зоне выгула собак-проводников и показывает наиболее удобные пути движения.



Также раньше в самарском аэропорту был открыт специальный зал отдыха для пассажиров с ограниченными возможностями (3 этаж, до зоны досмотра). Услуга бесплатная.