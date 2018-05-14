В Курумоче появился Забивака

Всего в городе установят семь таких фигур. Волк Забивака уже стоит у двух городских отелей и у входа в Главный билетный центр (Московское шоссе, 81). Еще две скульптуры Забиваки установлены на железнодорожном вокзале и на площади Славы.Также двухметровый Забивака появится на площади Куйбышева, где в дни матчей будет организован Фестиваль болельщиков FIFA 2018.