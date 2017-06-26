В «Курумоче» построят новую аварийно-спасательную станцию
Определился подрядчик по торгам на выполнение строительно-монтажных работ самарского аэропорта.
По информации, размещенной на официальном сайте госзакупок, единственным участником аукциона в электронной форме стало АО «Ирмаст-Холдинг», предложившее за свои услуги 59 млн рублей. Источником финансирования станет федеральный бюджет.
Согласно требованиям заказчика - Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) компания-победитель должна будет установить метеорологическое оборудование с резервным комплектом, основную двухэтажную аварийно-спасательную станцию с наблюдательной вышкой и две стартовых аварийно-спасательных станции также с наблюдательными вышками и резервуарами противопожарного запаса воды емкостью 150 кубометров. Кроме того, подрядчик должен обустроить системы водоотведения (хозяйственно-бытовую, дождевую и производственную канализации), провести работы по устройству патрульной дороги, оборудовать водосточно-дренажную сеть, а также оборудовать аэропорт системой светосигнального оборудования,
Все необходимые работы должны быть выполнены до 15 декабря 2017 года.
По информации, размещенной на официальном сайте госзакупок, единственным участником аукциона в электронной форме стало АО «Ирмаст-Холдинг», предложившее за свои услуги 59 млн рублей. Источником финансирования станет федеральный бюджет.
Согласно требованиям заказчика - Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) компания-победитель должна будет установить метеорологическое оборудование с резервным комплектом, основную двухэтажную аварийно-спасательную станцию с наблюдательной вышкой и две стартовых аварийно-спасательных станции также с наблюдательными вышками и резервуарами противопожарного запаса воды емкостью 150 кубометров. Кроме того, подрядчик должен обустроить системы водоотведения (хозяйственно-бытовую, дождевую и производственную канализации), провести работы по устройству патрульной дороги, оборудовать водосточно-дренажную сеть, а также оборудовать аэропорт системой светосигнального оборудования,
Все необходимые работы должны быть выполнены до 15 декабря 2017 года.
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