В Курумоче открылась космическая лестница
В День космонавтики в Международном аэропорту Курумоч открылась настоящая космическая лестница: теперь, пройдя 60 ступенек из зоны регистрации в зал предполетного досмотра, пассажиры cмогут не только освежить свои знания из истории освоения космоса, но и сделать для себя новые открытия.
- Самару называют космической столицей России, ученые и конструкторы предприятий города принимали активное участие практически во всех этапах освоения космического пространства, - рассказал исполнительный директор АО «Международный аэропорт Курумоч» Константин Былинин. – Эта тема близка всем горожанам и вызывает большой интерес у гостей Самары. Потому к космической архитектуре нашего терминала мы добавили познавательный элемент в виде этой лестницы – это наш подарок ко Дню космонавтики. Мы изучили историю отечественной космонавтики и решили показать пассажирам, какой колоссальный путь она проделала за 60 лет. Такие ключевые события, как первый полет, первый выход в космос, знают все, но на самом деле значимым для отрасли был каждый год.
- Самару называют космической столицей России, ученые и конструкторы предприятий города принимали активное участие практически во всех этапах освоения космического пространства, - рассказал исполнительный директор АО «Международный аэропорт Курумоч» Константин Былинин. – Эта тема близка всем горожанам и вызывает большой интерес у гостей Самары. Потому к космической архитектуре нашего терминала мы добавили познавательный элемент в виде этой лестницы – это наш подарок ко Дню космонавтики. Мы изучили историю отечественной космонавтики и решили показать пассажирам, какой колоссальный путь она проделала за 60 лет. Такие ключевые события, как первый полет, первый выход в космос, знают все, но на самом деле значимым для отрасли был каждый год.
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