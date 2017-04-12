В Курумоче открылась космическая лестница

- Самару называют космической столицей России, ученые и конструкторы предприятий города принимали активное участие практически во всех этапах освоения космического пространства, - рассказал исполнительный директор АО «Международный аэропорт Курумоч» Константин Былинин. – Эта тема близка всем горожанам и вызывает большой интерес у гостей Самары. Потому к космической архитектуре нашего терминала мы добавили познавательный элемент в виде этой лестницы – это наш подарок ко Дню космонавтики. Мы изучили историю отечественной космонавтики и решили показать пассажирам, какой колоссальный путь она проделала за 60 лет. Такие ключевые события, как первый полет, первый выход в космос, знают все, но на самом деле значимым для отрасли был каждый год.