В Курумоче начали работать все три терминала

По данным пресс-службы Курумоча, на время ЧМ-2018 аэропорт будет использовать все три терминала. Первый — новый, второй — старое здание аэропорта, третий — для VIP-гостей. Терминал 2 был полностью реконструирован и оснащен дополнительными кабинами паспортного контроля.Также в аэропорту добавили посадочные места в кафе и в зонах ожидания. Кроме того, в Терминале 1, в зоне вылетов международных рейсов, оборудован пункт приема заполненных и проштампованных форм Tax Free с чеками. А на первом этаже в зале прилета начал работать офис выдачи билетов.