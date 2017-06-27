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В Куйбышевском районе проведут проверку по факту сообщения о запахе газа в квартирах

Об этом стало известно в ходе приема граждан главой Самары Олегом Фурсовым.

Большинство проблем, с которыми жители обращаются к мэру, имеют общественную значимость. И, как правило, так или иначе они связаны с жилищно- коммунальным хозяйством или благоустройством. Не стала исключением и эта встреча.

Жительница дома №22 на ул. Лысвенской (Куйбышевский район) Светлана Дьякова раньше жаловалась на отсутствие освещения во дворе. Дом был сдан в эксплуатацию в 2015 году, за два года на темной прилегающей территории произошло несколько инцидентов. Например, были украдены качели с детской площадки, вскрыто несколько припаркованных автомобилей. К моменту личной встречи с Олегом Фурсовым вопрос был решен. Светлана Дьякова поблагодарила мэра и подняла несколько других вопросов.

- В нашем дворе стоит недостроенный заброшенный шестиэтажный дом, по которому постоянно лазят дети, - рассказала женщина. - Беседы с ребятами не приносят никаких результатов. Надо ограничить доступ в это строение, пока не случилось беды.

Мэр поручил главе администрации Куйбышевского района Александру Моргуну договориться с компанией-застройщиком и законсервировать входы вплоть до третьего этажа, чтобы никто не мог проникнуть внутрь. Кроме того, участковому полицейскому надлежит провести профилактическую работу с детьми и их родителями.

Еще одна проблема - запах газа в некоторых квартирах. Как пояснила Светлана Дьякова, газовая служба утверждает, что проблема в вентиляции, а застройщик настаивает на том, что все работы выполнены в соответствии с проектом. Администрации Куйбышевского района совместно с застройщиком и управляющей компанией поручено выяснить причины запаха газа и в ближайшее время устранить проблему.

Член общественного совета микрорайона №18 Промышленного района Александр Давитьян обратился с несколькими вопросами, касающимися благоустройства. В частности, передал просьбу общественности позаботиться о состоянии расположенного внутри микрорайона озера. По словам Давитьяна, туда стекает вода из ливневой канализации, из-за чего озеро превратилось в болото. Кроме того, на берегу стоят устаревшие, частично поломанные малые архитектурные формы.

Заместитель главы администрации Промышленного района Вадим Бородин пояснил, что озеро грязное по другой причине: около него частично отсутствует бордюр, из-за чего туда попадает вода с дороги. Глава города поручил восстановить бортовой камень и проверить ситуацию с ливневой канализацией. Если озеро нуждается в очистке, эти работы необходимо включить в план, как и ремонт скамеек и прочего.

Кроме того, Александр Давитьян выразил благодарность районной администрации за совместную работу по благоустройству площадки возле школы №154. Там убрали незаконные гаражи, заасфальтировали дорожки, установили лавочки и урны, посадили деревья. Член общественного совета сказал, что жители хотят, чтобы эта территория получила статус сквера, была включена в план постоянной уборки. Глава города одобрил эту идею, предложение будет проработано.
Дата: 27 июня 2017 , 11:35
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Автор текста: Светлана Келасьева
Автор фото: Екатерина Елизарова
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