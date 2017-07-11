11 июля 2017 года,
10:30
$ 60.3    68.77   Нефть 50.68 
Свежий номер
Архив
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
Самарский характер
Исторические версии
Куйбышев - запасная столица
ЧМ-2018
Самарская экспедиция
Итоги года
Час пешком
Только у нас
Медицина
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
Главная/Лента новостей/

В Куйбышевском районе построят теплосеть для котельной на 300 жилых домов

На эти цели планируется потратить почти 189 млн рублей.

Согласно проектной документации, котельная будет располагаться на пересечении улицы Грозненской и Стромиловского шоссе. Тепловая сеть будет проложена в районе Стромиловского шоссе, Пугачевского тракта и улиц Стадионной, 40 лет Пионерии и Фасадной.

Напомним, вопрос строительства новой котельной, которая обеспечит теплом почти 300 домов Куйбышевского района, обсуждался на встрече главы региона Николая Меркушкина с председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером.

Проектируемая трасса теплосети будет состоять из двух труб диаметром 500 мм и двух труб диаметром 600 мм. Общая протяженность теплотрассы составит 1625 метров.

Подрядчику предстоит провести подготовительные земляные работы ( разработка грунта в траншеях экскаватором и вручную, засыпка траншей и котлованов и уплотнение грунта) ля последующей установки железобетонных свай и фундаментных плит, подвижных и неподвижных опор, установить тепловую камеру, проложить наземный водопровод, осуществить врезку в имеющиеся сети, а также смонтировать пожарные лестницы с ограждением.

Все работы должны быть проведены до 1 октября 2018 года. Аукцион в электронной форме состоится 4 августа.
Дата: 11 июля 2017 , 09:59
71
Автор текста: Анна Турова
Автор фото: Владимир Пермяков
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Ваше имя:
Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> иссылки на YouTube (http://youtube.com/watch/?v=video_id)
Код с картинки:
Последнее из раздела Лента новостей
В Куйбышевском районе построят теплосеть для котельной на 300 жилых домов
11 июля 2017
71
В Куйбышевском районе построят теплосеть для котельной на 300 жилых домов
В Самаре снова начал работать цифровой планетарий
10 июля 2017
437
2
В Самаре снова начал работать цифровой планетарий
В Самаре в парке Гагарина пройдет День мороженого
10 июля 2017
1252
В Самаре в парке Гагарина пройдет День мороженого
Среди желающих работать волонтерами на Чемпионате мира по футболу большинство - девушки
10 июля 2017
278
Среди желающих работать волонтерами на Чемпионате мира по футболу большинство - девушки
Ограды площади Куйбышева и Струковского обновят и вернут на место
10 июля 2017
363
Ограды площади Куйбышева и Струковского обновят и вернут на место
Жители Самары смогут купить билеты на поезд до Питера со скидкой
10 июля 2017
335
Жители Самары смогут купить билеты на поезд до Питера со скидкой
Велотур дня. От «Сипы» до Гагарина и обратно
10 июля 2017
268
Велотур дня. От «Сипы» до Гагарина и обратно
Предприниматели с Алма-Атинской начали платить налоги
10 июля 2017
340
Предприниматели с Алма-Атинской начали платить налоги
АНОНС. В
10 июля 2017
271
АНОНС. В "Самарской газете" состоится "Прямая линия" Пенсионного фонда
Лента новостей
11 июля 2017 , 10:12
43
Олег Фурсов: "Районные администрации должны усилить работу с налогоплательщиками"
С 2016 года районные администрации получили право формировать собственные бюджеты. Они...
11 июля 2017 , 09:59
71
В Куйбышевском районе построят теплосеть для котельной на 300 жилых домов
На эти цели планируется потратить почти 189 млн рублей.
10 июля 2017 , 21:07
437
В Самаре снова начал работать цифровой планетарий
Он открылся в музее Алабина. Посетителей ждут сферические фильмы о зарождении жизни во...
10 июля 2017 , 19:50
1252
В Самаре в парке Гагарина пройдет День мороженого
Праздник сладкоежек состоится в субботу, 15 июля.
10 июля 2017 , 17:55
278
Среди желающих работать волонтерами на Чемпионате мира по футболу большинство - девушки
В Самаре продолжают регистрировать добровольцев, готовых помогать туристам во время мундиаля
10 июля 2017 , 17:04
363
Ограды площади Куйбышева и Струковского обновят и вернут на место
На новые заменят лишь те, которые не подлежат восстановлению
10 июля 2017 , 15:59
335
Жители Самары смогут купить билеты на поезд до Питера со скидкой
Продолжается акция «Удачный вторник».
Все новости
Выбор читателей
Выбор редакции
В ДТП погиб глава администрации Советского района Самары Владимир Сафронов
12 июня 2017
9866
2
В ДТП погиб глава администрации Советского района Самары Владимир Сафронов
Прощание состоится во вторник, 13 июня.
Самарский Белый дом дал комментарий по вопросу Владимиру Путину о лишении ветеранов денежных выплат
16 июня 2017
8097
2
 
Самарский Белый дом дал комментарий по вопросу Владимиру Путину о лишении ветеранов денежных выплат
В четверг, 15 июня, прошла «Прямая линяя» с президентом РФ Владимиром Путиным. По...
Ждать рейса из Самары в Анталью в Курумоче остались три пассажира
27 июня 2017
6258
3
Ждать рейса из Самары в Анталью в Курумоче остались три пассажира
Вылет изначально был запланирован на вторник, 27 июня, на 1:30 по местному времени из аэропорта...
Нового начальника областного главка Александра Винникова представили самарским полицейским
28 июня 2017
4879
Нового начальника областного главка Александра Винникова представили самарским полицейским
Как ранее  писал  sgpress . ru , 55-летний  генерал-майор полиции...
Киноизмышлизм. «Рубильник» - Игра в кино (17+)
16 июня 2017
939
Киноизмышлизм. «Рубильник» - Игра в кино (17+)
После череды блокбастеров в кинотеатрах наступило временное затишье, и в целом это хорошо,...
Самара 130 лет назад. +20 днем и без осадков. Шутки торговцев Троицкого рынка. Кто такие саврасы и горчишники
16 июня 2017
1508
1
Самара 130 лет назад. +20 днем и без осадков. Шутки торговцев Троицкого рынка. Кто такие саврасы и горчишники
Каким был наш город в 19 столетии. Как развивалась Самара и что волновало наших предшественников
Турниковый фитнес: как заниматься спортом в Самаре бесплатно
14 июня 2017
927
Турниковый фитнес: как заниматься спортом в Самаре бесплатно
Здоровый образ жизни все увереннее входит в моду. Все больше людей стремятся быть красивыми и не...
Прощай, школа! Сколько стоит выпускной-2017 в Самаре
13 июня 2017
1215
Прощай, школа! Сколько стоит выпускной-2017 в Самаре
«Взрослая жизнь сменила школьные грёзы…» - ежегодно поют выпускники.
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Только у нас
Медицина
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
© 2011 - 2017 SGPRESS. Все права защищены.
Свидетельство регистрации СМИ выдано Роскомнадзором: ЭЛ № ФС 77 - 68396 от 27.01.2017
Разрешение редакции на перепечатку материалов и ссылки на "Самарскую газету" обязательны.
Создание сайта
mediaidea
Живёшь в Самаре - читай "Самарскую газету". "Sgpress.ru" - это онлайн новости Самары и новости Самарской области. Экономика, политика, общественная жизнь, образование, культура и спорт - лента новостей обо всём, что интересует самарцев. Свежие новости из жизни столицы региона, новости губернии, страны и мира, новости дня и новости недели в аналитических обзорах и материалах наших корреспондентов, оценка экспертов и жителей Самары.