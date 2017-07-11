В Куйбышевском районе построят теплосеть для котельной на 300 жилых домов
На эти цели планируется потратить почти 189 млн рублей.
Согласно проектной документации, котельная будет располагаться на пересечении улицы Грозненской и Стромиловского шоссе. Тепловая сеть будет проложена в районе Стромиловского шоссе, Пугачевского тракта и улиц Стадионной, 40 лет Пионерии и Фасадной.
Напомним, вопрос строительства новой котельной, которая обеспечит теплом почти 300 домов Куйбышевского района, обсуждался на встрече главы региона Николая Меркушкина с председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером.
Проектируемая трасса теплосети будет состоять из двух труб диаметром 500 мм и двух труб диаметром 600 мм. Общая протяженность теплотрассы составит 1625 метров.
Подрядчику предстоит провести подготовительные земляные работы ( разработка грунта в траншеях экскаватором и вручную, засыпка траншей и котлованов и уплотнение грунта) ля последующей установки железобетонных свай и фундаментных плит, подвижных и неподвижных опор, установить тепловую камеру, проложить наземный водопровод, осуществить врезку в имеющиеся сети, а также смонтировать пожарные лестницы с ограждением.
Все работы должны быть проведены до 1 октября 2018 года. Аукцион в электронной форме состоится 4 августа.
Согласно проектной документации, котельная будет располагаться на пересечении улицы Грозненской и Стромиловского шоссе. Тепловая сеть будет проложена в районе Стромиловского шоссе, Пугачевского тракта и улиц Стадионной, 40 лет Пионерии и Фасадной.
Напомним, вопрос строительства новой котельной, которая обеспечит теплом почти 300 домов Куйбышевского района, обсуждался на встрече главы региона Николая Меркушкина с председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером.
Проектируемая трасса теплосети будет состоять из двух труб диаметром 500 мм и двух труб диаметром 600 мм. Общая протяженность теплотрассы составит 1625 метров.
Подрядчику предстоит провести подготовительные земляные работы ( разработка грунта в траншеях экскаватором и вручную, засыпка траншей и котлованов и уплотнение грунта) ля последующей установки железобетонных свай и фундаментных плит, подвижных и неподвижных опор, установить тепловую камеру, проложить наземный водопровод, осуществить врезку в имеющиеся сети, а также смонтировать пожарные лестницы с ограждением.
Все работы должны быть проведены до 1 октября 2018 года. Аукцион в электронной форме состоится 4 августа.
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