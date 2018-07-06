В Куйбышевском районе открывается диализный центр

Проект реализован в рамках государственно-частного партнерства между областным правительством и ООО «Фрезениус Медикл Кеа Холдинг». Объем инвестиций по проекту составил порядка 350 млн рублей. Мощность отделения гемодиализа - 40 аппаратов «Искусственной почки», количество процедур гемодиализа в год - до 34 320.Расчетное количество пациентов составит до 220 пациентов или 33 % от общего количества пациентов, получающих лечение методом программного гемодиализа. Кроме того, за счет создания диализного центра появится 51 рабочее место, сообщает пресс-служба областного правительства.