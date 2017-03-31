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В Куйбышевском районе незаконным торговцам выписали штрафов на 860 тыс рублей

Таковы данные за прошедший год. Лоточники, реализующие товар в неположенных местах, и сегодня находятся под «прицелом». 

Рейды по торговым рядам административная комиссия Куйбышевского района проводит один-два раза в неделю. Корреспондент sgpress.ru побывал на подобном мероприятии. Специалисты отправились на  Пугачевский тракт, где два года назад был произведен массовый вывоз незаконных объектов. Некоторые коммерсанты пытаются  вернуться.

Работа во время рейда строилась по налаженной схеме: правоохранители спрашивали у лоточников паспорта, после чего члены  комиссии составляли по ним административные протоколы. Несознательные продавцы бросали товар и пытались скрыться.

- По сути, у этих людей нет права заниматься торговлей. Они не имеют ни санитарных книжек, ни сертификатов на свою продукцию.  Лотки размещаются в неположенных местах. За подобное нарушение полагается штраф от полутора тысяч рублей, - пояснил sgpress.ru  заместитель главы администрации Куйбышевского района Александр Трачук.

От продуктов непонятного качества может пострадать население, поэтому лоточникам стараются не оставлять шансов. Чтобы увеличит эффективность борьбы с незаконной торговлей, в Куйбышевском районе планируется активно сотрудничать с полицией. Правоохранители имеют право изымать товар, который продают не по правилам. Тогда коммерсантам придется заплатить не только за  реализацию в неположенных местах, но и за хранение изъятой продукции. 
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Дата: 31 марта 2017 , 17:22
75
Автор текста: Алена Семенова
Автор фото: Екатерина Елизарова
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