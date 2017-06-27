В Куйбышевском районе на крышу иномарки упал столб
Виновником инцидента, случившегося во вторник, 27 июня, в 13:30, стал грузовик «ЗИЛ», ехавший задним ходом по обочине и сбивший световую опору.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области, 44-летний водитель грузовика ехал задним ходом по обочине Новокуйбышевского шоссе, в результате чего въехал в столб. После этого на дорогу упали два световых опоры, одна из которых «приземлилась» на крышу проезжающего мимо Ниссана. Никто не пострадал.
По данным инспекторов ГИБДД, оба водителя были трезвы. В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства происшествия. По факту ДТП проводится проверка.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области, 44-летний водитель грузовика ехал задним ходом по обочине Новокуйбышевского шоссе, в результате чего въехал в столб. После этого на дорогу упали два световых опоры, одна из которых «приземлилась» на крышу проезжающего мимо Ниссана. Никто не пострадал.
По данным инспекторов ГИБДД, оба водителя были трезвы. В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства происшествия. По факту ДТП проводится проверка.
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