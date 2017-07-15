В Куйбышевском районе на дорогу упал столб, движение затруднено
Инцидент произошёл в субботу,15 июля, недалёко от Казачьего переезда.
В результате падения световая опора перекрыла практически всю проезжую часть, в результате чего в обе стороны образовалась пробка.
sgpress.ru выясняет все подробности случившегося.
В результате падения световая опора перекрыла практически всю проезжую часть, в результате чего в обе стороны образовалась пробка.
sgpress.ru выясняет все подробности случившегося.
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