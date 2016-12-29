В Крутых ключах появились улицы, названные в честь деятелей культуры
Наименования новым улицам в поселке Смышляевка были присвоены постановлением администрации Волжского района. Они проходят через новые очереди микрорайона Кошелев и у местного парка.
Одна из улиц названа в честь Пётра Монастырского - советского и российского театрального режиссёра, актёра, педагога, театрального деятеля. В 1959—1965 и в 1967—1998 годах он являлся главным режиссёром Самарского драматического театра имени Горького.
Вторую улицу назвали именем советской актрисы театра и кино Веры Ершовой. В 1943 году она переехала из Курска в Куйбышев и долгие годы работала в драмтеатре.
Третья улица будет носить имя Николая Симонова - советского и российского актёра театра и кино, театрального режиссёра.
Еще две улицы назвали в честь самарских митрополитов Иоанна Снычева и Мануила Лемешевского.
Одна из улиц названа в честь Пётра Монастырского - советского и российского театрального режиссёра, актёра, педагога, театрального деятеля. В 1959—1965 и в 1967—1998 годах он являлся главным режиссёром Самарского драматического театра имени Горького.
Вторую улицу назвали именем советской актрисы театра и кино Веры Ершовой. В 1943 году она переехала из Курска в Куйбышев и долгие годы работала в драмтеатре.
Третья улица будет носить имя Николая Симонова - советского и российского актёра театра и кино, театрального режиссёра.
Еще две улицы назвали в честь самарских митрополитов Иоанна Снычева и Мануила Лемешевского.
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