В Крутых ключах появились улицы, названные в честь деятелей культуры

Наименования новым улицам в поселке Смышляевка были присвоены постановлением администрации Волжского района. Они проходят через новые очереди микрорайона Кошелев и у местного парка.



Одна из улиц названа в честь Пётра Монастырского - советского и российского театрального режиссёра, актёра, педагога, театрального деятеля. В 1959—1965 и в 1967—1998 годах он являлся главным режиссёром Самарского драматического театра имени Горького.



Вторую улицу назвали именем советской актрисы театра и кино Веры Ершовой. В 1943 году она переехала из Курска в Куйбышев и долгие годы работала в драмтеатре.



Третья улица будет носить имя Николая Симонова - советского и российского актёра театра и кино, театрального режиссёра.



Еще две улицы назвали в честь самарских митрополитов Иоанна Снычева и Мануила Лемешевского.