В Крутых Ключах вандалы сломали скульптуру коровы
Инцидент произошел в ночь с воскресенья, 4 июня, на понедельник, 5 июня.
Как сообщили жители микрорайона в своем сообществе в одной из соцсетей, неизвестные хулиганы сильно повредили арт-объект. В настоящее время специалисты управляющей компании работают над поиском технических решений по спасению коровы, а сам объект демонтирован.
Напомним, скульптура коровы, раскрашенная в стиле картин нидерландского художника Пита Мондриана была установлена в пятницу, 2 июня, в честь Дня защиты детей на бульваре Финютина.
Как сообщили жители микрорайона в своем сообществе в одной из соцсетей, неизвестные хулиганы сильно повредили арт-объект. В настоящее время специалисты управляющей компании работают над поиском технических решений по спасению коровы, а сам объект демонтирован.
Напомним, скульптура коровы, раскрашенная в стиле картин нидерландского художника Пита Мондриана была установлена в пятницу, 2 июня, в честь Дня защиты детей на бульваре Финютина.
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