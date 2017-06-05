В Крутых Ключах начали "разводить" коров

В пятницу, 2 июня, в честь Дня защиты детей в Красноглинском районе была установлена скульптура коровы, раскрашенная в стиле картин нидерландского художника Пита Мондриана.



Чуть позже в новом квартале «Бавария» будет установлена еще одна корова - «Полянка».



Осенью прошлого года жители Крутых Ключей приняли участие в конкурсе «Раскрась корову». По эскизам лучших авторов и были созданы скульптуры коров. Художественное оформление скульптуры давно стало международным флешмобом. Первая подобная художественная акция была проведена в Цюрихе в 1998 году. Основную идею – скульптуру коровы с необычным дизайном – придумал Бит Себергер-Квин, а выставку организовал Вальтер Кнапп.