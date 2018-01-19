В Крещенских купаниях приняли участие около двух с половиной тысяч самарцев

В ночь с 18 на 19 января отмечается один из главных православных праздников. Несмотря на сложную ситуацию с волжским льдом, все же было принято решение об организации купели для крещенских купаний на второй очереди городской набережной. В четверг на Полевом спуске были уставлены палатки для переодевания. Толщина льда составляет около 40 сантиметров, но он перемежается с водой. Поэтому МЧС предупредило горожан: не допускается скопление на льду большого числа людей. Меры предосторожности не были лишними — купальщики буквально выстраивались в очередь. Всего в Крещенских купаниях в ночь с 18 на 19 января приняли участие почти две с половиной тысячи человек. Более шести тысяч самарцев посетили Полевой спуск в качестве зрителей.- По состоянию на 10 утра 19 января 2018 года происшествий и случаев нарушения общественного правопорядка в месте массового купания не зарегистрировано, рассказал руководитель городского упавления гражданской защиты Игорь Дахно. - Все меры безопасности, рекомендованные МЧС России по Самарской области, были соблюдены.Всего в Крещенскую ночь в Самаре работали шесть мобильных спасательных постов, 26 спасателей: 12 человек из городского поисково-спасательного отряда, 10 — из областной поисково-спасательной службы и четыре общественника от ОСВОД. Работа мобильных постов завершена в 8 часов утра 19 января. Правопорядок обеспечивался сотрудниками полиции - на дежурство вышли 115 правоохранителей. Медицинское обеспечение осуществлялось мобильной бригадой экстренного реагирования медицины катастроф из четырех специалистов. Рядом с купелью были установлены надувные модули для переодевания, а также пункт обогрева и пункт горячего питания. Все желающие могли подкрепиться гречневой кашей и чаем.