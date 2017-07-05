В Красноглинском районе «зарезервируют» землю под строительство нового грузового речпорта
Торги на подготовку проектной документации по планировке территории в целях строительства грузового речного порта размещены на официальном сайте госзакупок.
Заказчиком торгов выступает областной минтранс. Начальная цена контракта составляет 13,8 млн рублей. Источником финансирования выступает областной бюджет.
Из информационной карты аукциона следует, что «резервируемая» территория под потенциальный речной грузовой порт расположена в Красноглинском районе и ограничена с запада Волгой, с северо-запада устьем реки Сок, с севера - индивидуальной частной застройкой, а с юга и востока - естественным горным рельефом местности. Общая площадь территории ориентировочно составляет 68 га, и будет уточняться в процессе проектирования.
Работы будут проходить в два этапа: первый-инженерно-геодезические изыскания, а также обзорные инженерно-геологические, экологические и гидрометеорологические изыскания, определение потенциального грузопотока нового речного порта. Все необходимые работы должны быть завершены к 15 сентября текущего года.
Второй этап - сбор и систематизация исходных данных, предварительная оценка потенциальной грузовой базы речного порта, разработка проекта межевания территорий и эколого-градостроительное обоснование возможности размещения грузового речного порта с расчётом ущерба водным биологическим ресурсам. Подрядчик должен выполнить объем работ в срок с 15 сентября по 30 ноября этого года.
Заявки на участие в аукционе будут рассматриваться 20 июля. По информации sgpress.ru, разработка проектной документации является своего рода «резервированием» земли под строительства нового речпорта на перспективу. При этом пока не принято никаких решений относительно существующего речного порта, расположенного на стрелке рек Волги и Самары. Напомним, в 2011 году согласно генплану города его хотели перенести на противоположный берег Волги из-за того, что изначально эту территорию планировалась отдать под строительство стадиона.
Заказчиком торгов выступает областной минтранс. Начальная цена контракта составляет 13,8 млн рублей. Источником финансирования выступает областной бюджет.
Из информационной карты аукциона следует, что «резервируемая» территория под потенциальный речной грузовой порт расположена в Красноглинском районе и ограничена с запада Волгой, с северо-запада устьем реки Сок, с севера - индивидуальной частной застройкой, а с юга и востока - естественным горным рельефом местности. Общая площадь территории ориентировочно составляет 68 га, и будет уточняться в процессе проектирования.
Работы будут проходить в два этапа: первый-инженерно-геодезические изыскания, а также обзорные инженерно-геологические, экологические и гидрометеорологические изыскания, определение потенциального грузопотока нового речного порта. Все необходимые работы должны быть завершены к 15 сентября текущего года.
Второй этап - сбор и систематизация исходных данных, предварительная оценка потенциальной грузовой базы речного порта, разработка проекта межевания территорий и эколого-градостроительное обоснование возможности размещения грузового речного порта с расчётом ущерба водным биологическим ресурсам. Подрядчик должен выполнить объем работ в срок с 15 сентября по 30 ноября этого года.
Заявки на участие в аукционе будут рассматриваться 20 июля. По информации sgpress.ru, разработка проектной документации является своего рода «резервированием» земли под строительства нового речпорта на перспективу. При этом пока не принято никаких решений относительно существующего речного порта, расположенного на стрелке рек Волги и Самары. Напомним, в 2011 году согласно генплану города его хотели перенести на противоположный берег Волги из-за того, что изначально эту территорию планировалась отдать под строительство стадиона.
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