В Красноглинском районе прошел турнир «Кожаный мяч»

В турнире приняли участие детские команды, созданные на базе общеобразовательных организаций и спортивных клубов по месту жительства.Проведение подобных соревнований направлено на массовое привлечение детей и подростков к систематическим занятиям физической культурой и спортом, укрепление здоровья и формирование здорового образа жизни, а также популяризацию и развитие футбола в районе.По традиции юных спортсменов приветствовал глава администрации района Олег Комаров. Он пожелал ребятам победы и, воспользовавшись правом первого удара, ввел мяч в игру.