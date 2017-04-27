В Красноглинском районе появится пять новых топиарных фигур
Они будут установлены в разных поселках района.
В прошлом году в Красноглинском районе появились три зеленых скульптуры. Все они находятся в поселке Управленческий: "Мяч" около стадиона "Чайка", "Кольца" возле районного отдела ЗАГС и рояль с цветами на ул. Сергея Лазо. В этом году в районе установят еще пять необычных объектов. Около дома №25 на втором квартале и возле ДК "Октябрь" в поселке Мехзавод появятся топиарные фигуры "Футбол" и "Павлин". В поселке Красная Глинка на третьем квартале пропишутся" "Дама с зонтом и кавалер с тростью". В сквере у дома культуры "Сатурн" в поселке Береза "вырастут" "Тюльпаны". Наконец, топиарная фигура "Победа" будет установлена в поселке Прибрежный на ул. Труда, около Памятника Защитникам Отечества.
В прошлом году в Красноглинском районе появились три зеленых скульптуры. Все они находятся в поселке Управленческий: "Мяч" около стадиона "Чайка", "Кольца" возле районного отдела ЗАГС и рояль с цветами на ул. Сергея Лазо. В этом году в районе установят еще пять необычных объектов. Около дома №25 на втором квартале и возле ДК "Октябрь" в поселке Мехзавод появятся топиарные фигуры "Футбол" и "Павлин". В поселке Красная Глинка на третьем квартале пропишутся" "Дама с зонтом и кавалер с тростью". В сквере у дома культуры "Сатурн" в поселке Береза "вырастут" "Тюльпаны". Наконец, топиарная фигура "Победа" будет установлена в поселке Прибрежный на ул. Труда, около Памятника Защитникам Отечества.
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