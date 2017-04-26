В Красноглинском районе Самары упал строительный кран

Здесь ГК "Финстрой" возводит жилой микрорайон «Новая Самара». Сперва в компании сообщили sgpress.ru, что во время работ перевернулся строительный кран. По словам представителей ГК "Финстрой", пострадавших в результате ЧП нет. По какой причине перевернулась техника, в компании сначала пояснить не смогли. Подробности появились чуть позже.В "Финстрое" пояснили, что рабочие специально перевернули кран на бок. Дело в том, что машина долго служила компании и пришла в негодность. Было принято решение о ее демонтаже. Так как из-за габаритов автокрана вывезти его со стройплощадки не получалось, то рабочие приняли решение перевернуть его на бок. Машину разделят на части и уже тогда отвезут на утилизацию, сообщает "Финстрой".