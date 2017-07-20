В Кировском районе за два года построят 10 спортплощадок
Пять из них откроют уже осенью текущего года.
Спортплощадки построят при школах №№ 32, 86 и 162, а также на территориях центра детского творчества «Ирбис» и детского епархиального образовательного центра в Зубчаниновке.
Решение о выделении дополнительных средств на возведение спортплощадок принял губернатор Николай Меркушкин.
В частности, на территории школы № 32 в скором времени возведут универсальную площадку 30х60 метров с хоккейной коробкой и травяным покрытием. Летом здесь будут играть в мини-футбол и баскетбол, зимой — в хоккей. Также на площадке можно организовывать массовые катания на коньках. Подготовительные работы к строительству площадки начнутся в ближайшие дни.
Спортплощадки построят при школах №№ 32, 86 и 162, а также на территориях центра детского творчества «Ирбис» и детского епархиального образовательного центра в Зубчаниновке.
Решение о выделении дополнительных средств на возведение спортплощадок принял губернатор Николай Меркушкин.
В частности, на территории школы № 32 в скором времени возведут универсальную площадку 30х60 метров с хоккейной коробкой и травяным покрытием. Летом здесь будут играть в мини-футбол и баскетбол, зимой — в хоккей. Также на площадке можно организовывать массовые катания на коньках. Подготовительные работы к строительству площадки начнутся в ближайшие дни.
Открытие первых пяти площадок запланировано на октябрь.
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