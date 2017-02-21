В Кировском районе прошли соревнования по военно-спортивной игре «Защитники Родины»

Во вторник, 21 февраля, в школе №72 прошли соревнования среди средних общеобразовательных учреждений Кировского района по военно-спортивной игре «Защитники Родины».



Для участников и гостей мероприятия были организованы выставка боевого оружия, полевая кухня и показательные выступления бойцов ОМОНа.



Всего в соревнованиях приняли участие двадцать команд. Они вышли на военно-спортивную эстафету, где продемонстрировали полученные на уроках ОБЖ и тренировках знания и умения первоначальной военной подготовки. Бег, подтягивание, преодоление полосы препятствий, оказание первой медицинской помощи, стрельба по электронной мишени, кроссворд на знание военной тематики и умение пользоваться противогазом – все это прошли участники игры. Победителем соревнований стала команда средней школы №72.