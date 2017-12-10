В Кировском районе под колёсами иномарки погиб пешеход
ДТП произошло в воскресенье, 10 декабря, примерно в 17:30, на улице Димитрова.
По сообщению пресс-службы областного ГУ МВД России, около дома номер 45 водитель Мицубиси Лансер сбил пешехода, который скончался на месте происшествия.
В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего.
По сообщению пресс-службы областного ГУ МВД России, около дома номер 45 водитель Мицубиси Лансер сбил пешехода, который скончался на месте происшествия.
В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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