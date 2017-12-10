10 декабря 2017 года,
23:26
$ 59.28    69.64   Нефть 50.68 
Свежий номер
Архив
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
Час пешком
Самарская экспедиция
ЧМ-2018
Исторические версии
Куйбышев - запасная столица
Самарский характер
С днем рождения, любимый город!
Итоги года
Только у нас
Медицина
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
Политика конфиденциальности
Главная/Лента новостей/

В Кировском районе под колёсами иномарки погиб пешеход

ДТП произошло в воскресенье, 10 декабря, примерно в 17:30, на улице Димитрова.

По сообщению пресс-службы областного ГУ МВД России, около дома номер 45 водитель Мицубиси Лансер сбил пешехода, который скончался на месте происшествия.

В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего.

 
Дата: 10 декабря 2017 , 19:34
456
Автор текста: Анна Турова
Автор фото: архив "СГ"
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Ваше имя:
Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> иссылки на YouTube (http://youtube.com/watch/?v=video_id)
Код с картинки:
Последнее из раздела Лента новостей
В самарском метрополитене для оплаты проезда не нужно идти в кассу
10 декабря 2017
119
В самарском метрополитене для оплаты проезда не нужно идти в кассу
В Кировском районе под колёсами иномарки погиб пешеход
10 декабря 2017
456
В Кировском районе под колёсами иномарки погиб пешеход
На улицах Самары устанавливают виртуальные путеводители
10 декабря 2017
177
На улицах Самары устанавливают виртуальные путеводители
В Самаре прошел футбольный турфорум
9 декабря 2017
390
В Самаре прошел футбольный турфорум
В Самаре пройдет новогоднее представление с Волжским русским народным хором
8 декабря 2017
329
В Самаре пройдет новогоднее представление с Волжским русским народным хором
Самарцев приглашают к участию в конкурсе «Серебряный Лучник-2017»
8 декабря 2017
291
Самарцев приглашают к участию в конкурсе «Серебряный Лучник-2017»
Главное за неделю в Самаре
8 декабря 2017
429
 
Главное за неделю в Самаре
Самарский дом печати ждет ремонт или реконструкция в ближайшие два года
8 декабря 2017
464
Самарский дом печати ждет ремонт или реконструкция в ближайшие два года
Котокарта Самары. Где в городе больше всего котов
8 декабря 2017
514
Котокарта Самары. Где в городе больше всего котов
Лента новостей
10 декабря 2017 , 22:07
119
В самарском метрополитене для оплаты проезда не нужно идти в кассу
Заплатить за вход можно бесконтактными способами. Поддерживаются все устройства, поддерживающие...
10 декабря 2017 , 19:34
456
В Кировском районе под колёсами иномарки погиб пешеход
ДТП произошло в воскресенье, 10 декабря, примерно в 17:30, на улице Димитрова.  
10 декабря 2017 , 12:53
209
Час пешком. Комсомольская - улица, которая начинается прямо из Волги
Мы продолжаем проект «Час пешком». Каждую субботу публикуем небольшие очерки о...
10 декабря 2017 , 12:27
177
На улицах Самары устанавливают виртуальные путеводители
В Самаре стартовал проект «Виртуальная прогулка». Он поможет знакомиться с...
9 декабря 2017 , 14:37
337
Известный французский шеф-повар Гаэль Шаллер: как стать асом кулинарного искусства
Тем, кто смотрит телепроект «Адская кухня» Гордона Рамси и с удовольствием...
9 декабря 2017 , 13:07
390
В Самаре прошел футбольный турфорум
Подготовка отелей, экскурсионных маршрутов, сувенирной продукции к предстоящему Чемпионату мира...
9 декабря 2017 , 12:15
736
Власти подбирают индивидуальные решения по проблемным объектам долевого строительства
Тема обманутых дольщиков находится на особом контроле у руководства страны. По поручению...
8 декабря 2017 , 20:22
329
В Самаре пройдет новогоднее представление с Волжским русским народным хором
Оно состоится в воскресенье, 24 декабря, в 12:00 ч в ДК «Чайка» (г. Самара, ул....
8 декабря 2017 , 15:47
291
Самарцев приглашают к участию в конкурсе «Серебряный Лучник-2017»
Продолжается сбор заявок и проектов регионального этапа национальной премии в области связей с...
8 декабря 2017 , 15:38
429
 
Главное за неделю в Самаре
 
Все новости
Выбор читателей
Выбор редакции
30 ноября 2017
5188
1
В Самаре пятимесячная девочка утонула при купании в ванной
Трагический инцидент произошел в среду, 29 ноября, примерно в 20:00 в квартире дома в Кировском...
В центре Самары водитель БМВ сбил женщину с младенцем на руках
15 ноября 2017
2830
В центре Самары водитель БМВ сбил женщину с младенцем на руках
Авария произошла в среду, 15 ноября, в 18:40 в Самарском районе. 
Под Самарой продолжаются поиски пассажиров перевернувшейся лодки
19 ноября 2017
2712
Под Самарой продолжаются поиски пассажиров перевернувшейся лодки
Напомним , ЧП произошло в субботу, 18 ноября. При пересечении русла Волги от правого берега в...
На Волге столкнулись паром и катер, пострадали два человека
12 ноября 2017
2430
На Волге столкнулись паром и катер, пострадали два человека
Авария на воде произошла в субботу, 11 ноября, около 16:00 напротив спуска улицы Осипенко.
Своими глазами.
24 ноября 2017
2082
 
Своими глазами. "Самара Арена" - 200 дней до..
Вечером в субботу, 25 ноября, до старта Чемпионата мира 2018 года в России останется 200 дней....
Замгенпрокурора РФ провел в Самаре совещание по вопросам противодействия незаконной миграции
20 ноября 2017
969
Замгенпрокурора РФ провел в Самаре совещание по вопросам противодействия незаконной миграции
В нем принял участие врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров.
Дорогу по Ново-Садовой на участке от Первомайской до Полевой не откроют до декабря
23 ноября 2017
724
Дорогу по Ново-Садовой на участке от Первомайской до Полевой не откроют до декабря
Об этом сообщило министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области. По информации...
Самару посетил куратор реформы госконтроля Михаил Абызов
11 ноября 2017
451
Самару посетил куратор реформы госконтроля Михаил Абызов
В пятницу, 10 ноября, в Самару с рабочим визитом прибыл министр РФ по вопросам открытого...
Каким будет бюджет Самары в 2018 году
11 ноября 2017
468
Каким будет бюджет Самары в 2018 году
В Самаре приступили к обсуждению проекта бюджета на 2018 год. Депутаты городской думы...
Час пешком. Московское шоссе — как много в этой магистрали
11 ноября 2017
704
Час пешком. Московское шоссе — как много в этой магистрали
Мы продолжаем проект «Час пешком». Каждую субботу публикуем небольшие очерки о...
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Только у нас
Медицина
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
Политика конфиденциальности
© 2011 - 2017 SGPRESS. Все права защищены.
Свидетельство регистрации СМИ выдано Роскомнадзором: ЭЛ № ФС 77 - 68396 от 27.01.2017
Разрешение редакции на перепечатку материалов и ссылки на "Самарскую газету" обязательны.
Создание сайта
mediaidea
Живёшь в Самаре - читай "Самарскую газету". "Sgpress.ru" - это онлайн новости Самары и новости Самарской области. Экономика, политика, общественная жизнь, образование, культура и спорт - лента новостей обо всём, что интересует самарцев. Свежие новости из жизни столицы региона, новости губернии, страны и мира, новости дня и новости недели в аналитических обзорах и материалах наших корреспондентов, оценка экспертов и жителей Самары.