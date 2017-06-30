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В Кировском районе отремонтируют дворы

На эти цели из районного бюджета планируют потратить 19,9 млн рублей.

Согласно документации, размещенной на сайте госзакупок, победитель аукциона должен будет выполнить ремонтные работы дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним. На пешеходных дорожках подрядчик должен будет установить бортовые камни и подготовить рядом с ними почву для устройства газонов.

Как уточнили sgpress.ru в администрации Кировского района, полный список ремонтируемых дворовых территорий и проездов появится после 21 июля, когда состоится электронный аукцион. При этом в составлении актуального списка будут принимать общественные советы микрорайонов Кировского района.
Дата: 30 июня 2017 , 12:59
163
Автор текста: Анна Турова
Автор фото: Владимир Пермяков
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