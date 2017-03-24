В Кировском районе Самары выявили 7 незаконных автостоянок

Эти стоянки расположены по адресам: Зубчаниновское шоссе, 119а; улица Литвинова, 332; улица Товарная, 5; улица Физкультурная, 5; улица Советская, 71а, 71 б; проспект Юных Пионеров, 146; Ташкентский переулок, 43б.

При этом договоры аренды земельных участков не заключались, арендная плата не перечислялась, земельный налог в бюджет не поступал. По сведениям департамента управления имуществом Самары, в связи с незаконной деятельностью указанных автомобильных стоянок бюджету города причинен ущерб в размере 2,2 миллиона рублей.

Кроме того, по информации администрации Кировского внутригородского района, оценочный размер получаемого дохода владельцами автостоянок составляет порядка 40 миллионов рублей в год.

В отношении неустановленных лиц возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 330 УК РФ (самоуправство).