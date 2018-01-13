В Кировском районе Самары столкнулись «десятка», Ларгус, КамАЗ и маршрутка

По данным горГИБДД, 30-летний водитель КамАЗа ехал со стороны улицы Земеца в направлении Конного проезда. В районе дома №322 на улице Литвинова он слишком близко подъехал к впереди идущему маршрутному автобусу ПАЗ без пассажиров под управлением 50-летнего мужчины. Из-за этого автобус въехал в стоящие авто - Ладу Ларгус и «десятку». Машины были огорожены знаками аварийной остановки после ДТП. Их 62-летний и 34-летний водители стояли на обочине и не пострадали.Сотрудники полиции проводят проверку по факту аварии, сообщает ГУ МВД по Самарской области.