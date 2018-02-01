В Кировском районе Самары пройдут встречи с известными артистами

В феврале участников проекта «Театральный маршрут» ждут открытые творческие встречи с актером Василием Черновым и композитором Василием Тонковидовым (6+).



7 февраля в 13:00 в ДК «Победа» (пр. Кирова, 72а) состоится с актером Василием Черновым. В программе встречи - общение со зрителями, демонстрация отрывков из фильма «Черные гусары» и фрагменты моно-спектакля «Оскар и розовая дама», который был специально создан для бенефиса артиста. 12 февраля в 13:00 в музыкальной школе им. Беляева (пр. Металлургов, 85) с юными музыкантами, их родителями и педагогами встретится замечательный «десант» театра «СамАрт». Под руководством композитора, музыкального руководителя театра, автора музыки к театральным и кинопостановкам Василия Тонковидова музыканты театра, Николай Замоздра (контрабас) и Иван Антипов (ударные) представят программу из авторских композиций, джазовых шедевров и сочинений современных авторов. Вход свободный.