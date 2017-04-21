В Кировском районе Самары нелегально торговали «фанфуриками». Изъято 10 литров запрещенной к продаже жидкости

В ходе проверки было изъято более 10 литров запрещенной к продаже спиртосодержащей продукции, а сотрудники торговой точки признались, что знали об установленных ограничениях.Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области, в отношении владельца киоска был составлен протокол об административном правонарушении.