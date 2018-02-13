В Историческом парке «Россия – Моя история» в Самаре отметят Масленицу

В воскресенье, 18 февраля, в парке состоится праздничная программа.



В 14:00 начнется масленичный концерт, в котором примут участие фольклорный ансамбль и творческие коллективы Дома дружбы народов. Цена билета - 100 рублей.



Также для детей от 6 лет будут организованы мастер-классы. Юные посетители смогут самостоятельно сделать «Куклу-маслёну». Занятия пройдут в 11:30 и 13:00. Цена участия - 50 рублей.