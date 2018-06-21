21 июня 2018 года,
17:29
$ 63.62    73.61   Нефть 50.68 
Свежий номер
Архив
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Интервью
Темы
За кого болеть на ЧМ-2018 в Самаре
Час пешком
Самарская экспедиция
Самарские усадьбы: время возрождения
Исторические версии
ЧМ-2018
Самарский характер
Куйбышев - запасная столица
Только у нас
Медицина
ЧМ-2018
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
Политика конфиденциальности
Главная/Лента новостей/

В «Художественном» можно будет бесплатно увидеть выставку гончарных изделий со всей области

17 июля в арт-фойе Центра российской кинематографии «Художественный» (ул. Куйбышева, 103/105) откроется выставка гончарных изделий мастеров декоративно-прикладного искусства и традиционных ремесел Самарской области «Богатство Самарской земли» (0+).

Организатор выставки: Агентство социокультурных технологий. В экспозицию войдут гончарные изделия, глиняные игрушки восьми мастеров декоративно-прикладного творчества и традиционных ремесел из шести муниципальных образований Самарской области (Самары, Тольятти, Борского, Сергиевского, Сызранского, Шигонского районов).

17 июля, в день открытия выставки, в 11:00 состоится мастер-класс по лепке глиняной игрушки «Петушок». Его проведет мастер народных художественный ремесел и промыслов Елена Беляева.

Выставка продлится до 6 августа. Время работы: ежедневно с 10:00 до 20:00.

Вход на выставку по пригласительным. Пригласительные в кассе ЦРК «Художественный». 
Дата: 21 июня 2018 , 15:35
111
Автор текста: Ирина Кириллова
Автор фото: Агентство социокультурных технологий
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Ваше имя:
Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> иссылки на YouTube (http://youtube.com/watch/?v=video_id)
Код с картинки:
Последнее из раздела Лента новостей
В «Художественном» можно будет бесплатно увидеть выставку гончарных изделий со всей области
21 июня 2018
111
В «Художественном» можно будет бесплатно увидеть выставку гончарных изделий со всей области
Одни из лучших производителей кроватей в Самаре – продукции каких брендов отдать предпочтение?
21 июня 2018
91
Одни из лучших производителей кроватей в Самаре – продукции каких брендов отдать предпочтение?
На турнире болельщиков в Самаре австралийцы и датчане скандировали «Россия! Россия!»
21 июня 2018
190
На турнире болельщиков в Самаре австралийцы и датчане скандировали «Россия! Россия!»
В Самаре пройдет фестиваль воздушных змеев
21 июня 2018
136
В Самаре пройдет фестиваль воздушных змеев
Самарская группа выступила на Фестивале болельщиков в Волгограде
21 июня 2018
196
Самарская группа выступила на Фестивале болельщиков в Волгограде
В офисе Сбербанка на Вилоновской,13 можно совершать валютно-обменные операции и переводы MoneyGram до 21:00
21 июня 2018
176
В офисе Сбербанка на Вилоновской,13 можно совершать валютно-обменные операции и переводы MoneyGram до 21:00
Самарские предприятия просят изменить проект реконструкции Заводского шоссе
21 июня 2018
136
Самарские предприятия просят изменить проект реконструкции Заводского шоссе
Пять таинственных историй Самары: от золота до Зои
21 июня 2018
145
Пять таинственных историй Самары: от золота до Зои
В пятницу на Фестивале болельщиков выступят солисты Большого театра
21 июня 2018
182
В пятницу на Фестивале болельщиков выступят солисты Большого театра
Лента новостей
21 июня 2018 , 15:56
109
Над самарскими зрителями поставят эксперимент, сыграв классику в темноте
В понедельник, 15 октября, на сцене Самарского академического театра оперы и балета (пл....
21 июня 2018 , 15:35
111
В «Художественном» можно будет бесплатно увидеть выставку гончарных изделий со всей области
Выставка продлится до 6 августа. 
21 июня 2018 , 15:23
91
Одни из лучших производителей кроватей в Самаре – продукции каких брендов отдать предпочтение?
При изготовлении современных кроватей используются разные материалы - металл, ДСП и МДФ,...
21 июня 2018 , 14:49
190
На турнире болельщиков в Самаре австралийцы и датчане скандировали «Россия! Россия!»
В финале европейцы обыграли самарскую команду
21 июня 2018 , 14:08
136
В Самаре пройдет фестиваль воздушных змеев
В воскресенье, 24 июня, на открытой площадке детского центра «Арго» на Уральском...
21 июня 2018 , 12:25
136
Самарские предприятия просят изменить проект реконструкции Заводского шоссе
По словам их представтелей, если проект не изменят, это создаст сложности для...
21 июня 2018 , 13:12
196
Самарская группа выступила на Фестивале болельщиков в Волгограде
Группа «Бабба» отыграла на центральной набережной Волгограда в воскресенье, 17...
21 июня 2018 , 12:25
145
Пять таинственных историй Самары: от золота до Зои
Какие тайны могут найти путешественники и горожане в Самаре.
21 июня 2018 , 13:02
176
В офисе Сбербанка на Вилоновской,13 можно совершать валютно-обменные операции и переводы MoneyGram до 21:00
С 21 июня по 6 июля жители и гости Самары могут совершать валютно-обменные операции и переводы...
21 июня 2018 , 12:09
182
В пятницу на Фестивале болельщиков выступят солисты Большого театра
В пятницу, 22 июня, фан-зона откроется в 14:00. 
Все новости
Выбор читателей
Выбор редакции
В Самарской области объявлено штормовое предупреждение
19 июня 2018
8112
1
В Самарской области объявлено штормовое предупреждение
Ожидается сильный ветер с порывами 15-20 метров в секунду.
Сербы пожарили для самарцев 50 килограммов мяса
17 июня 2018
7715
Сербы пожарили для самарцев 50 килограммов мяса
В приготовлении традиционной балканской котлеты - плескавицы, принял участие призер Олимпийских...
В Самарской области составили рейтинг управляющих компаний
2 июня 2018
7553
9
В Самарской области составили рейтинг управляющих компаний
Региональные власти составили рейтинг управляющих компаний, занятых в сфере...
У «Самара Арены» собрались тысячи болельщиков
17 июня 2018
7134
У «Самара Арены» собрались тысячи болельщиков
В воскресенье, 17 июня, на самарском стадионе состоится первый матч Чемпионата мира по футболу....
Начали действовать ограничения движения транспорта в Самаре
14 июня 2018
6341
 
Начали действовать ограничения движения транспорта в Самаре
Схемы перекрытий улиц и движения транспорта
Изменилось расписание движения электричек из Самары в Курумоч
9 июня 2018
1038
Изменилось расписание движения электричек из Самары в Курумоч
Новый график начал действовать с субботы, 9 июня.
Обманутые дольщики «Дубравы» получат квартиры в Волжском районе
23 мая 2018
386
Обманутые дольщики «Дубравы» получат квартиры в Волжском районе
Первые квартиры им могут предоставить уже в этом году. 
В Самарской области ограничат движение большегрузов на время Чемпионата по футболу
23 мая 2018
992
В Самарской области ограничат движение большегрузов на время Чемпионата по футболу
Ограничение коснется машин массой более 3,5 тонн.
Подрядчик:
23 мая 2018
547
Подрядчик: "Строительство Фрунзенского моста идет по графику"
Летом начнется бетонирование пролетного строения путепровода развязки на Шоссейной.
Как будет ездить общественный транспорт во время ЧМ-2018
23 мая 2018
2521
2
Как будет ездить общественный транспорт во время ЧМ-2018
С 14 июня по 15 июля в России пройдет Чемпионат мира по футболу. 
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Только у нас
Медицина
ЧМ-2018
Культура
Спорт
Интервью
Темы
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
Политика конфиденциальности
© 2011 - 2017 SGPRESS. Все права защищены.
Свидетельство регистрации СМИ выдано Роскомнадзором: ЭЛ № ФС 77 - 68396 от 27.01.2017
Разрешение редакции на перепечатку материалов и ссылки на "Самарскую газету" обязательны.
Создание сайта
mediaidea
Живёшь в Самаре - читай "Самарскую газету". "Sgpress.ru" - это онлайн новости Самары и новости Самарской области. Экономика, политика, общественная жизнь, образование, культура и спорт - лента новостей обо всём, что интересует самарцев. Свежие новости из жизни столицы региона, новости губернии, страны и мира, новости дня и новости недели в аналитических обзорах и материалах наших корреспондентов, оценка экспертов и жителей Самары.