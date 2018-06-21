В «Художественном» можно будет бесплатно увидеть выставку гончарных изделий со всей области

17 июля в арт-фойе Центра российской кинематографии «Художественный» (ул. Куйбышева, 103/105) откроется выставка гончарных изделий мастеров декоративно-прикладного искусства и традиционных ремесел Самарской области «Богатство Самарской земли» (0+).



Организатор выставки: Агентство социокультурных технологий. В экспозицию войдут гончарные изделия, глиняные игрушки восьми мастеров декоративно-прикладного творчества и традиционных ремесел из шести муниципальных образований Самарской области (Самары, Тольятти, Борского, Сергиевского, Сызранского, Шигонского районов).



17 июля, в день открытия выставки, в 11:00 состоится мастер-класс по лепке глиняной игрушки «Петушок». Его проведет мастер народных художественный ремесел и промыслов Елена Беляева.



Выставка продлится до 6 августа. Время работы: ежедневно с 10:00 до 20:00.



Вход на выставку по пригласительным. Пригласительные в кассе ЦРК «Художественный».