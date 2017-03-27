В Госдуме предложили ввести уголовную ответственность за склонение к суициду

По информации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ежегодно более 800 тысяч человек кончают жизнь самоубийством и значительно большее число людей совершают попытки самоубийства. Как фиксирует ВОЗ, суицид является одной из ведущих причин смерти среди молодых людей в возрасте 15-29 лет в глобальных масштабах.

Есть официальная статистика по запрещенному суицидальному контенту в сети Интернет. Так, с 2012 года по настоящее время специалистами Роспотребнадзора проведена экспертиза более 13 тысяч ссылок на страницы сайтов в сети Интернет с суицидальной тематикой. При этом только в 2016 году выявлено 4 864 ссылки, из которых 4751 содержала запрещенную информацию о способах совершения самоубийства или призывов к их совершению. В последнее время у молодежи становятся все популярнее игры и соревнования, которые часто оказываются опасными для их жизни. Такие игры могут проводиться и в Самарской области.

Законопроектом предлагается дополнить Уголовный кодекс новой статьей, предусматривающей ответственность за склонение к совершению самоубийства и содействие совершению самоубийства. Сюда относятся склонение к совершению самоубийства путем уговоров, предложений, подкупа, обмана или иным способом при отсутствии признаков доведения до самоубийства, а также содействие совершению самоубийства советами, указаниями, предоставлением информации, средств или орудий совершения самоубийства либо устранением препятствий к его совершению, а также обещанием скрыть средства или орудия совершения самоубийства.

Законопроектом предусматривается самостоятельная уголовная ответственность за организацию деятельности, сопряженной с побуждением граждан к совершению самоубийства путем распространения информации о способах совершения самоубийства, а также призывов к совершению самоубийства. В частности, речь идет об ответственности для администраторов так называемых «групп смерти» и организаторов любых неформальных сообществ, деятельность которых сопряжена с побуждением, прежде всего детей, к суициду.