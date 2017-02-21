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В Год экологии «Самарская газета» планирует серию познавательных лекций на природе

Идет официально объявленный в стране Год экологии. 

В Самарской области сверстана программа просветительских акций, к участию в которых приглашается все неравнодушное население. Понятно, что прежде всего мы ждем активных экологических действий от промышленных предприятий, коммунального комплекса, автотранспортных компаний, которые дают максимальные объемы стоков и выбросов в атмосферу. Их задача - внедрение новых технологий, минимизирующих вредное воздействие на окружающую среду. Но на этом фоне важно воспитывать неравнодушие всех нас, горожан и сельчан, к фактам экологических нарушений. Для того и проводятся просветительские акции, конференции, лектории, дискуссии.

- В Год экологии и Год особо охраняемых природных территорий у нас запланировано 56 массовых мероприятий, - сообщил министр лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области Александр Ларионов. - Среди них ставший уже традиционным экологический карнавал, посвященные природе нашего края фотовыставки, международный экологический конгресс ELPIT 2017, открытие лаборатории технологий рециклинга, то есть переработки отходов, в СамГТУ. Что касается проблем - их, конечно, немало. Но стараемся их решать в рамках законодательства.

Какие проблемы в первую очередь волнуют жителей областного центра? По опросам, на одном из первых мест - состояние зеленых зон, протест против вырубки деревьев и кустарников, которых загазованному городу всегда не хватает. Александр Ларионов сообщил, что с 2009 года идет процесс передачи городских лесов из Гослесфонда в собственность муниципалитета. И сейчас процедура как раз приближается к финалу. Заканчиваются лесоустроительные работы, будут созданы органы охраны муниципального лесного фонда. Речь идет о зеленых зонах площадью 8 118 гектаров.

- Режим использования городских лесов подразумевается жесткий, они могут быть задействованы только в рекреационных целях. Все участки ставятся на кадастровый учет, - обнадеживает министр.

По поводу еще одной проблемы того же ряда - очередной попытки планировки под застройку территории лесопарка имени 60-летия советской власти - министр сообщил:

- К сожалению, мы имеем наследие прежних лет, когда на некоторые участки этой территории были оформлены права собственности. Но мы обязательно поднимем вопрос. Не думаю, что речь идет о сплошной рубке. Будем следить за развитием событий.  

Акция «Лекторий на природе»

В Год экологии «Самарская газета» продолжает практику проведения познавательных лекций для заинтересованных горожан. Но если до сих пор редакция организовывала лекции знатоков истории, то теперь будем приглашать экологов, географов, ботаников, зоологов. Причем отвечать на вопросы неравнодушных слушателей они будут на фоне гор, лесов, рек, озер в режиме выездов на природу. Первая встреча пройдет уже в ближайшие дни для участников традиционного агитационного лыжного пробега по Бузулукскому бору. В нем намерены участвовать более 50 самарцев самых разных возрастов. С 23 по 26 февраля любители активного отдыха будут проходить дистанции по территории природного национального парка «Бузулукский бор». А его сотрудники подготовили для участников пробега лекции о своем уникальном лесном массиве. Там и пройдет акция нацпарка, областной федерации спортивного туризма и «Самарской газеты».
Дата: 21 февраля 2017 , 16:29
191
Автор текста: Ирина Шабалина
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