К Чемпионату мира по футболу в ГУ МЧС по Самарской области поступило 25 новых пожарных машин
Региональное ГУ МЧС готовится к предстоящему Чемпионату мира по футболу.
Как сообщил начальник ГУ МЧС России по Самарской области Олег Бойко, подразделения МЧС уже оснащены современными образцами техники и спецоборудованием для личного состава, который будет обеспечивать безопасность на стадионе «Самара Арена». Специалисты, которые будут дежурить во время Чемпионата, сейчас распределены по высшим учебным заведениям МЧС России, где их обучают иностранным языкам. Также за 2016-2017 годы в главное управление поступило 25 пожарных машин.
- Сейчас мы эту технику распределяем. Освобождаемая техника будет передаваться в другие виды пожарной охраны, - уточнил Олег Бойко.
Кроме того, региональное ГУ МЧС получило новые виды вооружения для подразделений ГИМС и новые комплекты боевой одежды.
Для того, чтобы понимать, как организовывается работа Центра управления в кризисных ситуациях и оперативных штабов, как происходит взаимодействие с другими силовыми ведомствами во время проведения матчей, сотрудники главного управления присутствовали на играх Кубка Конфедераций в Казани и Сочи. Сейчас специалисты на примере территориальных органов этих городов отрабатывают действия во время будущих матчей в Самарской области.
Как сообщил начальник ГУ МЧС России по Самарской области Олег Бойко, подразделения МЧС уже оснащены современными образцами техники и спецоборудованием для личного состава, который будет обеспечивать безопасность на стадионе «Самара Арена». Специалисты, которые будут дежурить во время Чемпионата, сейчас распределены по высшим учебным заведениям МЧС России, где их обучают иностранным языкам. Также за 2016-2017 годы в главное управление поступило 25 пожарных машин.
- Сейчас мы эту технику распределяем. Освобождаемая техника будет передаваться в другие виды пожарной охраны, - уточнил Олег Бойко.
Кроме того, региональное ГУ МЧС получило новые виды вооружения для подразделений ГИМС и новые комплекты боевой одежды.
Для того, чтобы понимать, как организовывается работа Центра управления в кризисных ситуациях и оперативных штабов, как происходит взаимодействие с другими силовыми ведомствами во время проведения матчей, сотрудники главного управления присутствовали на играх Кубка Конфедераций в Казани и Сочи. Сейчас специалисты на примере территориальных органов этих городов отрабатывают действия во время будущих матчей в Самарской области.
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