В Доме промышленности обновят фасад и отремонтируют ступени
Памятник советского конструктивизма находится на улице Куйбышева, 145. Дом промышленности был построен в 1936 году.
Единственным участников торгов, оцененных в 10, 7 млн рублей, стало ООО «Спецрестстрой».
Напомним, в течение полугода с даты подписания контракта подрядчику предстоит проделать работы по облицовке стен плитами из мрамора или травенита, покрасить фасад, отремонтировать гранитные ступени, лепнину и кирпичную кладку стен, заменить стекла и установить водосточные трубы.
Единственным участников торгов, оцененных в 10, 7 млн рублей, стало ООО «Спецрестстрой».
Напомним, в течение полугода с даты подписания контракта подрядчику предстоит проделать работы по облицовке стен плитами из мрамора или травенита, покрасить фасад, отремонтировать гранитные ступени, лепнину и кирпичную кладку стен, заменить стекла и установить водосточные трубы.
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