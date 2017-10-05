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В Доме промышленности обновят фасад и отремонтируют ступени

Памятник советского конструктивизма находится на улице Куйбышева, 145. Дом промышленности был построен в 1936 году.

Единственным участников торгов, оцененных в 10, 7 млн рублей, стало ООО «Спецрестстрой».

Напомним, в течение полугода с даты подписания контракта подрядчику предстоит проделать работы по облицовке стен плитами из мрамора или травенита, покрасить фасад, отремонтировать гранитные ступени, лепнину и кирпичную кладку стен, заменить стекла и установить водосточные трубы.
Дата: 5 октября 2017 , 14:32
125
Автор текста: Анна Турова
Автор фото: Владимир Пермяков из архива "Самарской газеты"
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