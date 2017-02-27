В Доме культуры "Чайка" открылась фотовыставка

На выставке представлены исторические снимки поселков Управленческий и Мехзавод, а также работы воспитанников фотостудий «Радуга» МБУК «ДК «Чайка» и МБУ ДО ЦДЮТТ «Импульс». Выставка будет работать до 5 марта ежедневно с 10.00 до 20.00. Вход свободный.