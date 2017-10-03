В Доме архитектора стартовал открытый лекторий по проблемам роста городов и сохранения исторического наследия

Лекторий проводится в рамках IX Международного стратегического форума «Рост городов и сохранение наследия вдоль евразийского коридора (Шелкового пути)». Каждый день ведущие российские эксперты рассуждают на темы, связанные с развитием города, его экономики и социума. Модератором выступает Борис Грозовский, политический иэкономический обозреватель.ежедневно со 2 по 6 октября, с 10:00 до 13:00.Дом архитектора (Вилоновская, 10).Вход свободный.