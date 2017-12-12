В Доме актера пройдет творческий вечер самарского актера Всеволода Турчина

В понедельник, 18 декабря, в 18:00 в самарском Доме актера (Вилоновская, 24) пройдет творческий вечер заслуженного артиста РФ Всеволода Турчина под названием «Прекрасное далеко» (6+). Встреча приурочена к 80-летию актера.



Всеволод Турчин окончил ГИТИС в 1968г. В Самарском академическом театре драмы с 1966 по 1979 и с 1991 по настоящее время. Известен самарским театралам благодаря главным ролям в спектаклях: «Бесприданница», «Волки и овцы», «Пока она умирала» и др.