В Детской картинной галерее выставили рельефы готических фасадов
В минувшую пятницу коллектив Детской картинной галереи устроил торжественное открытие сразу трех экспозиций, которые будут радовать детишек и их родителей на протяжении летних каникул.
Это выставка лучших работ выпускников художественной студии разных лет. И не только графических, но и керамических. Новая серия рельефов «Средневековье» предназначена для детей с пониженным зрением. Ее осмотр идет в сопровождении текста на русском и английском языках. На десяти рельефах, созданных художниками музея, изображены фасады и архитектурные детали памятников романской и готической культуры.
И, конечно же, экспозиция гордости галереи - эксклюзивных кукол Ольги Бакановой. Циклы, представляющие костюм русской знати допетровской эпохи и костюм французского и английского дворянства XVI - XVII веков, наглядно покажут разницу, которая существовала в то время между Россией и Западной Европой.
- По указанию Петра Первого с XVIII века российская знать начинает носить те же камзолы, парики, чулки и фижмы, что и европейская, - рассказывает Ольга Баканова.
Несколько образов из русской коллекции создано по мотивам костюмированного бала 1903 года в Зимнем дворце и имеют исторические прототипы. Все участники того грандиозного торжества были в нарядах эпохи царя Алексея Михайловича. Готовились специально для этого случая.
Среди героев коллекции «Барокко» много исторических персонажей XVII века, знакомых нам по фильмам и книгам. Это кардинал Ришелье, Мария Медичи, Людовик XIV, инфанта Маргарита, герцогиня де Фонтанж. Именно Версаль был в то время законодателем
мод.
В буфетной особняка Клодта выставлены четыре куклы из премьерной коллекции прошлого года «Сорока, ворона и красный петух». Ее образы создавались по мотивам русских народных праздников, обрядов и обычаев, которые уходят своими корнями в языческие времена.
Художница считает, что такое наглядное сопоставление русской культуры и мира средневековой Европы заинтересует и иностранных гостей, которые приедут в наш город во время мирового первенства по футболу. Экспозиция «Золотой фонд» - это лучшие детские картины и керамика, собиравшиеся преподавателями галереи с 70-х годов прошлого века.
- Шедевры детского искусства не уступают по выразительности работам профессиональных художников и доказывают право и возможность ребенка быть полноправным художником, - говорит директор галереи, заслуженный работник культуры РФ Нина Иевлева.
Она пригласила многих из своих бывших учеников на вернисаж. Сейчас авторам этих рисунков 30, 40, 50 лет. Из детей, чьи картины висят на стенах музея, выросли в том числе скульпторы, художники, журналисты, архитекторы. А те, кто не связал свою жизнь с изобразительным искусством, остались его поклонниками. Выставки будут работать с 7 июня до 31 августа. (0+)
Елена Капотова, преподаватель:
• В Детской картинной галерее я занималась с пяти лет. Нина Васильевна - замечательный педагог и необыкновенно добрый человек. Она научила меня видеть прекрасное. Ее уроки пригодились и в профессиональной, и в личной жизни. Сегодня заметила в экспозиции свою детскую работу «Собака» и чуть не прослезилась. Моя дочка увидела, как рисовала мама в ее возрасте.
Это выставка лучших работ выпускников художественной студии разных лет. И не только графических, но и керамических. Новая серия рельефов «Средневековье» предназначена для детей с пониженным зрением. Ее осмотр идет в сопровождении текста на русском и английском языках. На десяти рельефах, созданных художниками музея, изображены фасады и архитектурные детали памятников романской и готической культуры.
И, конечно же, экспозиция гордости галереи - эксклюзивных кукол Ольги Бакановой. Циклы, представляющие костюм русской знати допетровской эпохи и костюм французского и английского дворянства XVI - XVII веков, наглядно покажут разницу, которая существовала в то время между Россией и Западной Европой.
- По указанию Петра Первого с XVIII века российская знать начинает носить те же камзолы, парики, чулки и фижмы, что и европейская, - рассказывает Ольга Баканова.
Несколько образов из русской коллекции создано по мотивам костюмированного бала 1903 года в Зимнем дворце и имеют исторические прототипы. Все участники того грандиозного торжества были в нарядах эпохи царя Алексея Михайловича. Готовились специально для этого случая.
Среди героев коллекции «Барокко» много исторических персонажей XVII века, знакомых нам по фильмам и книгам. Это кардинал Ришелье, Мария Медичи, Людовик XIV, инфанта Маргарита, герцогиня де Фонтанж. Именно Версаль был в то время законодателем
мод.
В буфетной особняка Клодта выставлены четыре куклы из премьерной коллекции прошлого года «Сорока, ворона и красный петух». Ее образы создавались по мотивам русских народных праздников, обрядов и обычаев, которые уходят своими корнями в языческие времена.
Художница считает, что такое наглядное сопоставление русской культуры и мира средневековой Европы заинтересует и иностранных гостей, которые приедут в наш город во время мирового первенства по футболу. Экспозиция «Золотой фонд» - это лучшие детские картины и керамика, собиравшиеся преподавателями галереи с 70-х годов прошлого века.
- Шедевры детского искусства не уступают по выразительности работам профессиональных художников и доказывают право и возможность ребенка быть полноправным художником, - говорит директор галереи, заслуженный работник культуры РФ Нина Иевлева.
Она пригласила многих из своих бывших учеников на вернисаж. Сейчас авторам этих рисунков 30, 40, 50 лет. Из детей, чьи картины висят на стенах музея, выросли в том числе скульпторы, художники, журналисты, архитекторы. А те, кто не связал свою жизнь с изобразительным искусством, остались его поклонниками. Выставки будут работать с 7 июня до 31 августа. (0+)
Елена Капотова, преподаватель:
• В Детской картинной галерее я занималась с пяти лет. Нина Васильевна - замечательный педагог и необыкновенно добрый человек. Она научила меня видеть прекрасное. Ее уроки пригодились и в профессиональной, и в личной жизни. Сегодня заметила в экспозиции свою детскую работу «Собака» и чуть не прослезилась. Моя дочка увидела, как рисовала мама в ее возрасте.
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