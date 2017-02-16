В День всех влюбленных в Доме молодежи проводили романтическую церемонию
14 февраля в Самарском доме молодежи брак «понарошку» зарегистрировали 23 пары.
После торжественной церемонии и слов «объявляю вас мужем и женой» молодым вручали шуточные свидетельства о создании семьи. Они же воспринимали происходящее всерьез, были сосредоточенны и взволнованны.
- Теперь уже Алешина, - представилась одна из «новобрачных» - Анастасия, волонтер Дома молодежи. Девушка пришла заключить тренировочный семейный союз с близким другом Никитой. - Мы узнали об этой акции через группу «ВКонтакте» и решили поучаствовать. Это для нас своего рода репетиция перед настоящей свадьбой, которая, надеюсь, скоро будет.
После торжественной церемонии и слов «объявляю вас мужем и женой» молодым вручали шуточные свидетельства о создании семьи. Они же воспринимали происходящее всерьез, были сосредоточенны и взволнованны.
- Теперь уже Алешина, - представилась одна из «новобрачных» - Анастасия, волонтер Дома молодежи. Девушка пришла заключить тренировочный семейный союз с близким другом Никитой. - Мы узнали об этой акции через группу «ВКонтакте» и решили поучаствовать. Это для нас своего рода репетиция перед настоящей свадьбой, которая, надеюсь, скоро будет.
Прошли через символическую церемонию и студенты Анастасия Введинская и Николай Аникин. Ребята дружат уже шесть лет и захотели проверить свои чувства, перед тем как заключить брачный союз, прочувствовать, как происходит все в реальности.
Романтическая акция «#В_СДМ с любовью» проходит в городском Доме молодежи уже в третий раз. В прошлом году церемонии бракосочетания проводили 14 февраля - в День всех влюбленных и 8 июля - в День семьи, любви и верности.
По словам начальника отдела организации мероприятий СДМ Михаила Дементьева, акция была задумана, чтобы привлечь внимание самарской молодежи к институту семьи, ее ценностям, чтобы ребята-участники смогли испытать те же чувства, как во время настоящей свадебной церемонии в ЗАГСе. А возможно, кто-то из молодых людей, кто уже состоит в браке, захочет снова пережить незабываемые ощущения от праздничного действа.
- Наше мероприятие - шутка, игра, мы всего лишь предлагаем ребятам почувствовать себя в роли жениха и невесты, - прокомментировал Михаил. - Но пары воспринимают нашу церемонию всерьез. По-особому начинают смотреть друг на друга, крепко сжимают руки, у них начинает дрожать голос, когда спрашиваю, уверены ли они в своем решении. Влюбленные смогут испытать сильные эмоции два раза - в ЗАГСе и у нас.
На символическую церемонию приезжают и те, кто еще не определился с будущим, и те, кто планирует совместную жизнь. В прошлом году среди участников акции были настоящие молодожены, которые приехали в Дом молодежи прямо из ЗАГСа - в свадебных нарядах и вместе с гостями. Ребята объяснили, что захотели продлить «прекрасные мгновения» и пройти еще раз через красивую церемонию. Была здесь и взрослая семейная пара. Супругам-пенсионерам захотелось освежить давние чувства, вспомнить счастливые мгновения самого светлого дня в их жизни.
Организаторы акции рассказали, что отслеживают судьбу своих пар и видят, что у многих ребят на страничках в соцсетях появились свадебные фотографии или записи о подготовке к торжеству.
А еще для молодых проходит розыгрыш призов и подарков. После церемонии традиционно проходит фотосессия. Снимки выкладывают на сайте Дома молодежи и по итогам зрительского голосования, кто из пар больше всего набрал «лайков», определяют победителей.
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