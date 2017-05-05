В День Победы в Самаре усилят работу общественного транспорта и метро
9 мая администрацией города будет организована работа дополнительных автобусов на популярных городских маршрутах.
После праздничного фейерверка на площади Куйбышева в 22:30 на улице Самарской ( на участке от Л. Толстого до Красноармейской) будут стоять автобусы №№ 1, 4, 5Д, 22, 34, 37, 41, 47, 50, 61, 66, 67, 92, 221 и 297.
Также, по сообщению пресс-службы администрации Самары, с площади Куйбышева можно будет уехать на трамваях №№ 1, 3, 5, 20,22. Они будут отправляться с Галактионовской.
Кроме этого, до 00:30 10 мая будет продлено время работы станции метро «Алабинская». После 00:00 остальные станции метрополитена буду работать только на выход пассажиров.
В День Победы будут пущены дополнительные автобусы к городским кладбищам: № 4к («п. Управленческий – кладбище «Лесное»), № 27к («площадь им. Кирова – кладбище «Зубчаниновское»), № 36д («Хлебная площадь – кладбище «Рубежное»), № 36ю («кладбище «Рубежное» – кладбище «Южное»), № 36э («Хлебная площадь – кладбище «Рубежное»), № 67к ( «п. Мехзавод – кладбище «Лесное»), № 77д («Хлебная площадь – кладбище «Южное»), № 77э («Хлебная площадь – кладбище «Южное»).
После праздничного фейерверка на площади Куйбышева в 22:30 на улице Самарской ( на участке от Л. Толстого до Красноармейской) будут стоять автобусы №№ 1, 4, 5Д, 22, 34, 37, 41, 47, 50, 61, 66, 67, 92, 221 и 297.
Также, по сообщению пресс-службы администрации Самары, с площади Куйбышева можно будет уехать на трамваях №№ 1, 3, 5, 20,22. Они будут отправляться с Галактионовской.
Кроме этого, до 00:30 10 мая будет продлено время работы станции метро «Алабинская». После 00:00 остальные станции метрополитена буду работать только на выход пассажиров.
В День Победы будут пущены дополнительные автобусы к городским кладбищам: № 4к («п. Управленческий – кладбище «Лесное»), № 27к («площадь им. Кирова – кладбище «Зубчаниновское»), № 36д («Хлебная площадь – кладбище «Рубежное»), № 36ю («кладбище «Рубежное» – кладбище «Южное»), № 36э («Хлебная площадь – кладбище «Рубежное»), № 67к ( «п. Мехзавод – кладбище «Лесное»), № 77д («Хлебная площадь – кладбище «Южное»), № 77э («Хлебная площадь – кладбище «Южное»).
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