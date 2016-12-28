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В ДТП с участием «десятки» и Приоры пострадала женщина

Авария случилась вчера в 19:50 на улице Песочной в Сызрани.

Из собранных сотрудниками ГИБДД материалов следует, что 33-летний водитель за рулем «десятки» ехал со стороны улицы Монастырской в направлении Комарова. Не справившись с управлением, автомобилист выехал на встречную полосу, где столкнулся с ехавшей прямо навстречу Ладой Приорой. Последней управлял 30-летний мужчина.

В результате ДТП 27-летняя пассажирка Приоры с травмами была доставлена в больницу.

Предполагаемый виновник аварии отказался пройти медосвидетельствование на состояние алкогольного опьянения. Второй автомобилист был в трезвом состоянии. По факту случившегося проводится проверка.


Дата: 28 декабря 2016 , 12:20
99
Автор текста: Ксения Кармазина
Автор фото: 63мвд.рф
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