В ДТП с участием «четырнадцатой» и Калины пострадали пять человек

По предварительным данным полицейских, 58-летний водитель за рулем «четырнадцатой» ехал по дороге и не справился с управлением. Выехав на встречную полосу, он стал виновником аварии с Ладой Калиной под управлением 37-летнего водителя.Три пассажирки «четырнадцатой» - 26-летняя, 52-летняя и 32-летняя женщины с травмами доставлены в больницу. Травмы также получили 10-летний мальчик и годовалая девочка, которые находились в Калине. Детям оказана амбулаторная помощь.В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства случившегося.