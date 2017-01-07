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В ДТП с участием «четырнадцатой» и Калины пострадали пять человек

Авария произошла 5 января в 17:15 на трассе М-5 «Урал» в Ставропольском районе Самарской области.

По предварительным данным полицейских, 58-летний водитель за рулем «четырнадцатой» ехал по дороге и не справился с управлением. Выехав на встречную полосу, он стал виновником аварии с Ладой Калиной под управлением 37-летнего водителя.

Три пассажирки «четырнадцатой» - 26-летняя, 52-летняя и 32-летняя женщины с травмами доставлены в больницу. Травмы также получили 10-летний мальчик и годовалая девочка, которые находились в Калине. Детям оказана амбулаторная помощь.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства случившегося. 


Дата: 6 января 2017 , 11:55
213
Автор текста: Ксения Кармазина
Автор фото: 63.мвд.рф
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