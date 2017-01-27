В ДТП с участием четырех большегрузов погиб мужчина

По предварительным данным полицейских, 57-летний мужчина за рулем фуры MAN ехал в сторону Уфы и начал обгонять грейдер. При выполнении маневра прицеп большегруза занесло, и он столкнулся с двигавшимся навстречу грузовиком аналогичной марки, после этого - с грейдером, а затем с грузовиком Мерседес.В результате ДТП водитель последнего от полученных травм скончался на месте происшествия. Предполагаемый виновник аварии госпитализирован. По предварительным данным, водители машин в момент столкновения были в трезвом состоянии.По факту случившегося сотрудники полиции проводят проверку.