В ДТП с участием Весты и Daewoo пострадали пять женщин

Из собранных сотрудниками ГИБДД материалов следует, что 54-летняя женщина, управляя машиной Daewoo, ехала со стороны села Переволоки в направлении Безенчука. По предварительным данным, иномарка выехала на встречную полосу, где столкнулась с автомобилем LADA Vesta.В результате ДТП пострадали водитель и пассажирки иномарки – 79-летняя, 61-летняя 60-летняя женщины и 21-летняя девушка. Они с травмами были доставлены в больницу.По предварительным данным сотрудников ГИБДД, в момент аварии водители были в трезвом состоянии. Сотрудники полиции по факту случившегося проводят проверку, сообщает ГУ МВД по Самарской области.