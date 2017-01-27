В ДТП с участием Шевроле и КамАЗа пострадал один человек

Из собранных сотрудниками ГИБДД материалов следует, что 43-летняя женщина ехала за рулем Chevrolet Niva со стороны города Отрадный в направлении Красного Яра. По предварительной версии полицейских, превысив скорость и не справившись с управлением, автомобилистка выехала на встречную полосу. Там она столкнулась с грузовиком КамАЗ под управлением 53-летнего мужчины.29-летний пассажир Chevrolet Niva получил травмы, с которыми был доставлен в больницу. По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии оба водителя были трезвыми. По факту случившегося проводится проверка.