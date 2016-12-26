В ДТП с участием Нивы и «четырнадцатой» погибла 29-летняя пассажирка

Из собранных инспекторами ГИБДД материалов следует, что 32-летний водитель за рулем «четырнадцатой» ехал со стороны села Приволжье в направлении Обшаровки. По предварительной версии полицейских, не справившись с управлением, он врезался в Ниву под управлением 51-летнего мужчины.Водители обоих автомобилей и 46-летний пассажир Нивы с травмами были доставлены в больницу. 29-летняя женщина, которая была на переднем сиденье «четырнадцатой» от полученных травм скончалась на месте происшествия до прибытия врачей.По данным полицейских, в момент аварии все участники были в трезвом состоянии. В настоящее время сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего, проводится проверка.