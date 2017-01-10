В ДТП с участием КАМАЗа и Шевроле погибли две женщины

По предварительным данным, 44-летняя женщина за рулем Шевроле Авео (стаж вождения 10 лет), ехала в сторону Самары. В пути автоледи не справилась с управлением и выехала на встречку, где столкнулась с КАМАЗом под управлением 43-летнего водителя (стаж 22 года).В результате ДТП водитель и 43-летняя пассажирка Шевроле скончались на месте происшествия от полученных травм. Водитель КАМАЗа не пострадал.Как сообщает пресс-служба областного ГУ МВД России, в настоящее время работа на месте дорожно-транспортного происшествия продолжается, сотрудники правоохранительных органов выясняют все детали произошедшего. По факту аварии проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.