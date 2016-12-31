В ДТП на трассе М-5 погиб один человек и пятеро пострадали
Авария произошла 30 декабря в четвертом часу дня на трассе М-5 «Урал» в Сергиевском районе.
Из собранных полицейскими материалов следует, что 39-летний водитель за рулем Лады Приоры Универсал ехал со стороны Уфы в сторону Самары. Начав обгонять впереди идущее авто, он выехал на встречную полосу и врезался в Фольксфаген Тигуан, ехавший прямо навстречу. Последним авто управляла 43-летняя женщина. От столкновения иномарку развернуло на своей полосе движения и отбросило на сзади идущую Ладу Гранту, после чего обе машины наехали на ограждение дороги.
Травмы получили водитель и 19-летний пассажир Фольксфагена, 41-летняя пассажирка Приоры, двое пассажиров Гранты, в том числе несовершеннолетний ребенок. Все они были доставлены в больницу. Предполагаемый виновник аварии от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда медиков.
По факту ДТП проводится проверка.
Из собранных полицейскими материалов следует, что 39-летний водитель за рулем Лады Приоры Универсал ехал со стороны Уфы в сторону Самары. Начав обгонять впереди идущее авто, он выехал на встречную полосу и врезался в Фольксфаген Тигуан, ехавший прямо навстречу. Последним авто управляла 43-летняя женщина. От столкновения иномарку развернуло на своей полосе движения и отбросило на сзади идущую Ладу Гранту, после чего обе машины наехали на ограждение дороги.
Травмы получили водитель и 19-летний пассажир Фольксфагена, 41-летняя пассажирка Приоры, двое пассажиров Гранты, в том числе несовершеннолетний ребенок. Все они были доставлены в больницу. Предполагаемый виновник аварии от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда медиков.
По факту ДТП проводится проверка.
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