В ДТП, которое спровоцировал пьяный водитель Оки, погибла женщина

Авария произошла в воскресенье, 16 июля, в 22:30 на 62 километре дороги «Самара - Бугуруслан» в Кинельском районе.



По данным ГУ МВД по Самарской области, пьяный 55-летний водитель Оки выезжал на главную дорогу со стороны села Вертяевка. По предварительной версии полицейских, не уступив дорогу, автомобилист столкнулся с Mitsubishi Lancer под управлением 29-летней девушки.



В результате ДТП водителей с травмами доставили в ближайшую больницу. 54-летняя пассажирка отечественного авто от полученных травм скончалась на месте происшествия до прибытия медиков.



По данным инспекторов ГИБДД, девушка, управлявшая иномаркой, в момент аварии была в трезвом состоянии. В настоящее время сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.







