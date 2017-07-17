В ДТП, которое спровоцировал пьяный водитель Оки, погибла женщина
Авария произошла в воскресенье, 16 июля, в 22:30 на 62 километре дороги «Самара - Бугуруслан» в Кинельском районе.
По данным ГУ МВД по Самарской области, пьяный 55-летний водитель Оки выезжал на главную дорогу со стороны села Вертяевка. По предварительной версии полицейских, не уступив дорогу, автомобилист столкнулся с Mitsubishi Lancer под управлением 29-летней девушки.
В результате ДТП водителей с травмами доставили в ближайшую больницу. 54-летняя пассажирка отечественного авто от полученных травм скончалась на месте происшествия до прибытия медиков.
По данным инспекторов ГИБДД, девушка, управлявшая иномаркой, в момент аварии была в трезвом состоянии. В настоящее время сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.
По данным ГУ МВД по Самарской области, пьяный 55-летний водитель Оки выезжал на главную дорогу со стороны села Вертяевка. По предварительной версии полицейских, не уступив дорогу, автомобилист столкнулся с Mitsubishi Lancer под управлением 29-летней девушки.
В результате ДТП водителей с травмами доставили в ближайшую больницу. 54-летняя пассажирка отечественного авто от полученных травм скончалась на месте происшествия до прибытия медиков.
По данным инспекторов ГИБДД, девушка, управлявшая иномаркой, в момент аварии была в трезвом состоянии. В настоящее время сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.
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