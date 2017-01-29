В ДК «Победа» прошла творческая встреча с солисткой Театра оперы и балета Ириной Янцевой
И снова в зале ДК «Победа», что в Кировском районе областного центра, почти нет свободных мест. На этот раз, 26 января, в рамках проекта «Театральный маршрут» продемонстрировала свое уникальное вокальное мастерство солистка Самарского академического театра оперы и балета Ирина Янцева.
Ей подвластны сложнейшие партии из самых знаменитых шедевров классической музыки. На этот раз Ирина завораживала зрителей исполнением арий Джильды из «Риголетто» Дж. Верди, Розины из «Севильского цирюльника» Дж. Россини, словно по волшебству, на глазах у зрителей перевоплощалась в Царевну Лебедь из «Сказки о царе Салтане» и Снегурочку из одноименной оперы Н.А. Римского-Корсакова…
Познакомиться с творчеством ведущих современных актеров, приобщиться к миру театрального искусства, не совершая длительных поездок по городу, - все это стало возможным для жителей Промышленного, Кировского и других районов Самары благодаря проекту «Театральный маршрут». Он вот уже второй год реализуется фондами «Арконик» и «Устойчивое развитие» (Москва) в партнерстве с самарской автономной некоммерческой организацией «Информационный музыкальный центр».
- Творческие встречи, организованные в рамках этого проекта, пользуются огромной популярностью у жителей нашего города, - рассказывает ведущий методист ДК «Победа» Марина Зубкова. - Такие мероприятия направлены на приобщение к культуре, концерты в рамках проекта самарцы посещают бесплатно. Наш Дворец культуры является одной из традиционных площадок для проведения этих встреч.
В этом сезоне посетители тематических мероприятий уже успели ближе познакомиться с заслуженным артистом РФ Владимиром Гальченко, художественным руководителем театра СамАрт Павлом Маркеловым, популярным дуэтом «БалаLike» и другими известными исполнителями.
Важная особенность встреч - возможность для зрителей задать артистам вопросы, узнать больше об их творческом пути, о планах на будущее. Диалоги со зрителями порой затягиваются не на один час, и такое живое общение дорогого стоит.
Встречи с деятелями искусства проводятся раз в месяц, и, судя по вопросам, прозвучавшим из зала, постоянные посетители очень ждут очередного путешествия по «Театральному маршруту». Куратор проекта Зухра Хасанова сообщила, что следующая встреча состоится 14 февраля в 13.00 в ЦДТ «Металлург» (ул. Гвардейская, 14). А завершающая второго сезона - 23 марта в ДК «Победа».
Комментарий:
Олег Белов, ЗАСЛУЖЕННЫЙ АРТИСТ РОССИИ, НАРОДНЫЙ АРТИСТ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:
• Театральный маршрут - это замечательный, душевный, трогательный и просто жизненно необходимый проект! В советское время эта форма творческих встреч с интересными людьми была очень распространена. Именно поэтому я двумя руками за то, чтобы возрождался «Театральный маршрут».
Познакомиться с творчеством ведущих современных актеров, приобщиться к миру театрального искусства, не совершая длительных поездок по городу, - все это стало возможным для жителей Промышленного, Кировского и других районов Самары благодаря проекту «Театральный маршрут». Он вот уже второй год реализуется фондами «Арконик» и «Устойчивое развитие» (Москва) в партнерстве с самарской автономной некоммерческой организацией «Информационный музыкальный центр».
- Творческие встречи, организованные в рамках этого проекта, пользуются огромной популярностью у жителей нашего города, - рассказывает ведущий методист ДК «Победа» Марина Зубкова. - Такие мероприятия направлены на приобщение к культуре, концерты в рамках проекта самарцы посещают бесплатно. Наш Дворец культуры является одной из традиционных площадок для проведения этих встреч.
В этом сезоне посетители тематических мероприятий уже успели ближе познакомиться с заслуженным артистом РФ Владимиром Гальченко, художественным руководителем театра СамАрт Павлом Маркеловым, популярным дуэтом «БалаLike» и другими известными исполнителями.
Важная особенность встреч - возможность для зрителей задать артистам вопросы, узнать больше об их творческом пути, о планах на будущее. Диалоги со зрителями порой затягиваются не на один час, и такое живое общение дорогого стоит.
Встречи с деятелями искусства проводятся раз в месяц, и, судя по вопросам, прозвучавшим из зала, постоянные посетители очень ждут очередного путешествия по «Театральному маршруту». Куратор проекта Зухра Хасанова сообщила, что следующая встреча состоится 14 февраля в 13.00 в ЦДТ «Металлург» (ул. Гвардейская, 14). А завершающая второго сезона - 23 марта в ДК «Победа».
Комментарий:
Олег Белов, ЗАСЛУЖЕННЫЙ АРТИСТ РОССИИ, НАРОДНЫЙ АРТИСТ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:
• Театральный маршрут - это замечательный, душевный, трогательный и просто жизненно необходимый проект! В советское время эта форма творческих встреч с интересными людьми была очень распространена. Именно поэтому я двумя руками за то, чтобы возрождался «Театральный маршрут».
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